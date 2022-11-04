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    • Memur
    • 04.11.2022 08:01
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    • 04.11.2022 08:01
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    DSİ İŞKUR personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 DSİ KPSS'siz işçi alımı kura çekimi NE ZAMAN?

    DSİ KPSS şartsız daimi işçi alımı yapıyor. Başvurular 24 Ekim'de başlamıştı. Adaylar başvurularını 28 Ekim'e kadar tamamladı ve başvuru ekranı bu tarihte kapandı. Gözler şimdi kura ve başvuru sonuçlarında. Devlet Su İşleri Başkanlığı 157 personel alımı için kura tarihi ve başvuru sonuçları bekleniyor. Peki DSİ personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 DSİ İŞKUR KPSS'siz işçi alımı kura NE ZAMAN?

    DSİ İŞKUR personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

    DSİ KPSS şartsız daimi işçi alımı yapıyor. Başvurular 24 Ekim'de başlamıştı. Adaylar başvurularını 28 Ekim'e kadar tamamladı ve başvuru ekranı bu tarihte kapandı. Gözler şimdi kura ve başvuru sonuçlarında. Devlet Su İşleri Başkanlığı 157 personel alımı için kura tarihi ve başvuru sonuçları bekleniyor. Peki DSİ personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 DSİ İŞKUR KPSS'siz işçi alımı kura NE ZAMAN?

    DSİ 2022 KPSS'SİZ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Yayımlanan DSİ işçi alım ilanına göre kura 7 Kasım 2022 tarihinde noter huzurunda çekilecek. Başvuru sonuçları da kura neticesinde ilan edilecek. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.

    BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    DSİ işçi alımı başvuru sonuçlarının İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

        Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

        hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

        2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

        4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

        5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

        6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

        7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

        9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

        10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

        11) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

        12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde

        başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

        13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 07/11/2022 tarihinde Bölge

        Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

        14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

        15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

        16) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

        17) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır.
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        Haberler Memur DSİ İŞKUR personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 DSİ KPSS'siz işçi alımı kura çekimi NE ZAMAN?
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