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    • Memur
    • 02.11.2022 09:28
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    • 02.11.2022 09:28
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    PTT personel alımı başvuru şartları nedir? 2022 Kasım ayı PTT sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı?

    PTT genel müdürlüğü bağlamında 55 bin işçi alımının yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Fakat son iki sene içerisinde beklenilen ilan bir türlü yayımlanmadı. Yeni gelişmeler için haberimzii takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2022 Kasım ayı PTT sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı?

    İş ilanında ki ağırlıklı kadrolar gişe ve dağıtıcı elemanı olacak. Bu kadrolar dışında ise büro memuru, avukat, mimar ve mühendis kadrolarına da personel alınacağı öne sürülmektedir. İlerleyen zamanlarda kadro sayıları netleşebilir. Bu anlamda PTT tarafından personel alımı yapılacağı sık sık gündeme geliyor.

    PTT personel alımı başvuru şartları

    PTT ilanlarına müracaat yapılması bağlamında adayların taşıması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise genel olarak şu şekildedir. Adayların 18 yaşından büyük ve 35 yaşından ufak olması gerekmektedir. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup herhangi bir şekilde adli sicil kaydının da olmaması gerekmektedir. Adayların askerlik ile de ilişiğinin olmaması aranan şartlar arasında yer almaktadır.

    Başvuru ardından adaylara sözlü ve yazılı olmak üzere iki değişik sınavlar yapılmaktadır. Adayların makul kadrolara yerleşebilmesi bağlamında bu iki sınavdan başarılı olmadı da gerekmektedir. Son olarak ise çalışan adayların ya da çalışma geçmişi olan adayların herhangi bir şekilde disiplin cezası almamaları da gerekmektedir. Tüm bu veriler ışığında PTT personel alımı amacıyla hangi tarihi takip etmeliyiz? İşte detaylar!

        PTT Personel Alımları Ne Zaman Başlayacak?

        PTT personel alımlarının kadro sayılarının tamamlanmasından ve ilan edilmesinden sonra başlayacağı iddia edilmektedir. Uzmanların ve yetkililerin düşüncülerine göre personel alımları 2023 senesinde yapılabilir.

        Başvuruların başlamasından sonra adaylar e devlet şifreleri ile online müracaat yapması gerekmektedir. Öte yandan iş ilanlarına şahsen müracaat kabul edilmemektedir. Bu amaçla PTT ile kariyer amacı olan bireylerin belirli Aralıklar ile PTT duyurular adresini takip etmesi gerekmektedir.
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        Haberler Memur PTT personel alımı başvuru şartları nedir? 2022 Kasım ayı PTT sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı?
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