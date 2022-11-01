2022 DSİ KPSS'siz işçi alımı kura çekimi NE ZAMAN? DSİ İŞKUR personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

DSİ KPSS şartsız daimi işçi alımı yapıyor. Başvurular 24 Ekim'de başlamıştı. Adaylar başvurularını 28 Ekim'e kadar tamamladı ve başvuru ekranı bu tarihte kapandı. Gözler şimdi kura ve başvuru sonuçlarında. Devlet Su İşleri Başkanlığı 157 personel alımı için kura tarihi ve başvuru sonuçları bekleniyor. Peki DSİ personel alımı BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 DSİ İŞKUR KPSS'siz işçi alımı kura NE ZAMAN?
DSİ 2022 KPSS'SİZ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yayımlanan DSİ işçi alım ilanına göre kura 7 Kasım 2022 tarihinde noter huzurunda çekilecek. Başvuru sonuçları da kura neticesinde ilan edilecek. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.
BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
DSİ işçi alımı başvuru sonuçlarının İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.