Gaziantep Üniversitesi 17 öğretim elemanı alımı yapacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 17 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1-Adayın başvuracağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokulu'nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.

2-Özgeçmiş

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge

4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.)

5-İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri,

6-ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil şartı olan birimlere başvuran adaylardan)

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

8-Fotoğraf (1 adet)

9-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

10-Adli Sicil Kaydı

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