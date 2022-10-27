GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman son? GSB 1200 KYK personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."