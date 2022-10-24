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    • Memur
    • 24.10.2022 11:24
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    • 24.10.2022 11:24
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    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 sürekli işçi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 sürekli işçi alım ilanı dikkat çekti.

    Devlet Su İşleri 157 sürekli işçi alacak

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 157 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sürekli işçilerin operatör, şoför, bakımcı, usta gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte DSİ sürekli işçi alım ilanı için bilgiler
    Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.

    Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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