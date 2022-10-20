PTT 55 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte 2022 PTT personel alım ilanı

2022 PTT personel alımı şartları;

1) Kamu haklarında yasaklı olmamak

2) 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayından itibaren 36 yaşından gün almamış olmak

3) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak veya geçmişte böyle bir sorunu var ise tedavisini tamamlamış olmak

4) Askerlik görevini tamamlamış olmak

5) Herhangi bir kurumdan emekli olmamak

6) Kasten işlenen bir suçtan veya anayasal düzeni bozacak herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemek.