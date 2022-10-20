PTT 55 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte 2022 PTT personel alım ilanı

PTT iş müracaatları yalnızca PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İş müracaatlarında ilk olarak internet sitesinde ki öz geçmiş formu doldurulmalıdır. Sonrasında adaylara sırayla yazılı ve sözlü imtihanlar yapılmaktadır. Her iki aşamada da başarılı olan adaylar PTT personeli olarak görevlendirilmektedir. Öte yandan adaylar iş müracaatı yapar iken yalnızca bir pozisyona müracaat yapmalılardır. Başvurular amacıyla ise Ziraat bankasına imtihan ücretinin de yatırılması gerekmektedir.
PTT Personel Sınavında Hangi Konular Var?
PTT iş ilanını bekleyen adayların en çok araştırdığı konuların başında yazılı imtihan hususları gelmektedir. Genel olarak PTT yazılı sınavında çoğunluklu olarak paragraf ve dil bilgi kapasitesi hususları yer almaktadır.
Bu konular dışında bir de Sayısal ve sözel mantık soruları sorulmaktadır. Son olarak ise coğrafya ve genel tarih ile alakalı sorularda sorulmaktadır. Yazılı sınavdan evvel PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan imtihanın soru dağılımı da adaylara paylaşılmaktadır.