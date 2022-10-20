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    • Memur
    • 20.10.2022 13:38
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    • 20.10.2022 13:38
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    PTT 55 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte 2022 PTT personel alım ilanı

    PTT müdürlüğü 2018 senesinde aşağı yukarı 20 bin vatandaşa istihdam kapısı açmıştı. Fakat 2018 senesinde oluşturulan bildirime göre istihdamların 20 bin ile sınırlı kalmayacağı ve 2023 senesine kadar 55 bin personelin istihdam edileceği bildirilmişti. Bu amaçla iş kapısı bekleyen vatandaşlar PTT’den gelecek olan haberi beklemekte. 55 bin personel alımı ile alakalı şimdilik net bir açıklama gelmedi. Fakat 2022 yılının sonlarına doğru resmi açıklamanın gelmesi beklenmekte.

    takvim.com.tr
    PTT 55 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak?

    PTT iş müracaatları yalnızca PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İş müracaatlarında ilk olarak internet sitesinde ki öz geçmiş formu doldurulmalıdır. Sonrasında adaylara sırayla yazılı ve sözlü imtihanlar yapılmaktadır. Her iki aşamada da başarılı olan adaylar PTT personeli olarak görevlendirilmektedir. Öte yandan adaylar iş müracaatı yapar iken yalnızca bir pozisyona müracaat yapmalılardır. Başvurular amacıyla ise Ziraat bankasına imtihan ücretinin de yatırılması gerekmektedir.

    PTT Personel Sınavında Hangi Konular Var?

    PTT iş ilanını bekleyen adayların en çok araştırdığı konuların başında yazılı imtihan hususları gelmektedir. Genel olarak PTT yazılı sınavında çoğunluklu olarak paragraf ve dil bilgi kapasitesi hususları yer almaktadır.

    Bu konular dışında bir de Sayısal ve sözel mantık soruları sorulmaktadır. Son olarak ise coğrafya ve genel tarih ile alakalı sorularda sorulmaktadır. Yazılı sınavdan evvel PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan imtihanın soru dağılımı da adaylara paylaşılmaktadır.

        PTT İş İlanı Gerekli Şartlar

        PTT personeli olarak istihdam edilmek istenen adaylardan istenilen genel şartlar şu şekildedir. Adayların 18 yaşından ufak olmaması ve askerlik vazifesini yerine getirmesi gerekmektedir.

        Öte yandan adayların en az lise mezunu da olması gerekmektedir. Aranan başka şartlar ise adli sicil ve KPSS şartıdır. Adayların adli sicil kaydının olmaması ve son oluşturulan KPSS sınavından en az 60 puan almış olması gerekmektedir. Tüm bu verilere bakarak, PTT başvurularının saatinde yapılması, bu kurumda çalışabilme şansınızı direkt olarak etkiler. Bundan dolayıdır ki ilanları yakından takip etmeniz her vakit önerilmektedir.

        2022 PTT personel alımı şartları;

        1) Kamu haklarında yasaklı olmamak

        2) 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayından itibaren 36 yaşından gün almamış olmak

        3) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak veya geçmişte böyle bir sorunu var ise tedavisini tamamlamış olmak

        4) Askerlik görevini tamamlamış olmak

        5) Herhangi bir kurumdan emekli olmamak

        6) Kasten işlenen bir suçtan veya anayasal düzeni bozacak herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemek.
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        Haberler Memur PTT 55 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte 2022 PTT personel alım ilanı
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