İşte 2022 PTT personel alım ilanı! PTT 55 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

PTT müdürlüğü 2018 senesinde aşağı yukarı 20 bin vatandaşa istihdam kapısı açmıştı. Fakat 2018 senesinde oluşturulan bildirime göre istihdamların 20 bin ile sınırlı kalmayacağı ve 2023 senesine kadar 55 bin personelin istihdam edileceği bildirilmişti. Bu amaçla iş kapısı bekleyen vatandaşlar PTT'den gelecek olan haberi beklemekte. 55 bin personel alımı ile alakalı şimdilik net bir açıklama gelmedi. Fakat 2022 yılının sonlarına doğru resmi açıklamanın gelmesi beklenmekte.
PTT Personel Sınavında Hangi Konular Var?
PTT iş ilanını bekleyen adayların en çok araştırdığı konuların başında yazılı imtihan hususları gelmektedir. Genel olarak PTT yazılı sınavında çoğunluklu olarak paragraf ve dil bilgi kapasitesi hususları yer almaktadır.
Bu konular dışında bir de Sayısal ve sözel mantık soruları sorulmaktadır. Son olarak ise coğrafya ve genel tarih ile alakalı sorularda sorulmaktadır. Yazılı sınavdan evvel PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan imtihanın soru dağılımı da adaylara paylaşılmaktadır.