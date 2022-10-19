Ticaret Bakanlığı 419 ticaret uzman yardımcısı alacak!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 419 ticaret uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın 419 ticaret uzman yardımcısı alım ilanı için bilgiler;



I. GENEL BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Unvanı: Ticaret Uzman Yardımcısı

Teşkilatı: Merkez

1. Öğrenim Dalı: Mühendislik ve Teknik Bölümler (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği)

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 60

2. Öğrenim Dalı: Ziraat Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 10

3. Öğrenim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 7

4. Öğrenim Dalı: Makine Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 7

5. Öğrenim Dalı: Kimya Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 6

6. Öğrenim Dalı: Gıda Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 5

7. Öğrenim Dalı: İstatistikPuan Türü: KPSS-P12 KPSS-P13

Kontenjan: 24

8. Öğrenim Dalı: İktisat

Puan Türü: KPSS-P14 KPSS-P15 KPSS-P16 KPSS-P17

Kontenjan: 62

9. Öğrenim Dalı: Uluslararası İlişkiler

Puan Türü: KPSS-P34 KPSS-P35 KPSS-P36 KPSS-P37

Kontenjan: 55

10. Öğrenim Dalı: İşletme

Puan Türü: KPSS-P24 KPSS-P25 KPSS-P26 KPSS-P27

Kontenjan: 50

11. Öğrenim Dalı: Kamu Yönetimi

Puan Türü: KPSS-P29 KPSS-P30 KPSS-P31 KPSS-P32

Kontenjan: 50

12. Öğrenim Dalı: Hukuk

Puan Türü: KPSS-P4

Kontenjan: 50

13. Öğrenim Dalı: Maliye

Puan Türü: KPSS-P19 KPSS-P20 KPSS-P21 KPSS-P22

Kontenjan: 33





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