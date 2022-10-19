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    • Memur
    • 19.10.2022 16:56
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    • 19.10.2022 16:56
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    Ticaret Bakanlığı 419 ticaret uzman yardımcısı alacak!

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ticaret Bakanlığı'nın 419 ticaret uzman yardımcısı alım ilanı dikkat çekti.

    İlan yayında! 419 ticaret uzman yardımcısı alınacak

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 419 ticaret uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ticaret Bakanlığı'nın 419 ticaret uzman yardımcısı alım ilanı için bilgiler;

    I. GENEL BİLGİLER

    Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

    Unvanı: Ticaret Uzman Yardımcısı
    Teşkilatı: Merkez

    1. Öğrenim Dalı: Mühendislik ve Teknik Bölümler (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği)
    Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
    Kontenjan: 60

    2. Öğrenim Dalı: Ziraat Mühendisliği
    Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
    Kontenjan: 10

    3. Öğrenim Dalı: İnşaat Mühendisliği
    Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
    Kontenjan: 7

    4. Öğrenim Dalı: Makine Mühendisliği
    Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
    Kontenjan: 7

    5. Öğrenim Dalı: Kimya Mühendisliği
    Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
    Kontenjan: 6

    6. Öğrenim Dalı: Gıda Mühendisliği
    Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
    Kontenjan: 5

    7. Öğrenim Dalı: İstatistikPuan Türü: KPSS-P12 KPSS-P13
    Kontenjan: 24

    8. Öğrenim Dalı: İktisat
    Puan Türü: KPSS-P14 KPSS-P15 KPSS-P16 KPSS-P17
    Kontenjan: 62

    9. Öğrenim Dalı: Uluslararası İlişkiler
    Puan Türü: KPSS-P34 KPSS-P35 KPSS-P36 KPSS-P37
    Kontenjan: 55

    10. Öğrenim Dalı: İşletme
    Puan Türü: KPSS-P24 KPSS-P25 KPSS-P26 KPSS-P27
    Kontenjan: 50

    11. Öğrenim Dalı: Kamu Yönetimi
    Puan Türü: KPSS-P29 KPSS-P30 KPSS-P31 KPSS-P32
    Kontenjan: 50

    12. Öğrenim Dalı: Hukuk
    Puan Türü: KPSS-P4
    Kontenjan: 50

    13. Öğrenim Dalı: Maliye
    Puan Türü: KPSS-P19 KPSS-P20 KPSS-P21 KPSS-P22
    Kontenjan: 33


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