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    • Memur
    • 12.10.2022 02:03
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    • 12.10.2022 06:43
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    GSB 4 bin 147 başvuru sonuçları nereden öğrenilir? GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. GSB, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 personel alımı yapacağını açıklamasıyla birlikte başvurular alınmaya başlamıştı. 15 Eylül tarihinde tamamlanan GSB başvurularının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 4 bin 147 başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

    takvim.com.tr
    GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    GSB personel alımı sonuçları için aramalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 147 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.

    İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.

        YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

        1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

        3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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