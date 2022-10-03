Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 3 Ekim'e kadar uzatıldı. Başvurular bugün sona eriyor. Başvuruda bulunan adaylar sonuç tarihini bekliyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS 3. dönem atama kurası Nihai İsim listesi açıklandı mı?