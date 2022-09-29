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    • Memur
    • 29.09.2022 16:24
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    • 29.09.2022 16:24
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    Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı! Dört gözle bekleniyordu! Başvurular ne zaman, şartları neler?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Konuyla yakından ilgilenen birçok kişi başvuru zamanını ve şartlarını merak ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS’li ve KPSS şartsız personel alımı yapacak! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

    Diyanet işleri başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarının ne olduğunu merak ediyor.

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    A) Genel Şartlar
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
    taşımak,
    2. KPSS şartı olan unvan için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış
    olmak.
    • Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

    B) Özel Şartlar

    4/B Tashihçi alımı için özel şartlar

    a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
    b) Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
    Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM
    tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.),
    c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

    4/B Yazma Eser Uzmanı alımı için özel şartlar

    a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili
    edebiyat bölümlerinden mezun olmak,
    b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

    4/B Yönetmen alımı için özel şartlar

    a) Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon,
    sinema ve gazetecilik bölümlerinin (Film Tasarımı ve Yönetimi, Radyo, Televizyon
    ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü
    Yönetimi,Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Basın ve Yayın, Yeni Medya ve
    İletişim) birinden mezun olmak,
    b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar
    bünyesinde en az 5 (beş) yıl yönetmen veya yapımcı olarak çalışmış olmak,
    c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

        4/B Mütercim-Tercüman alımı için özel şartlar

        a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinin
        birinden mezun olmak,
        b) Yukarıdaki tabloda yer alan dillerin ilgili bölümlerinden (Filoloji, mütercimlik,
        tercümanlık, çeviribilim vb.) mezun olanlar için (B) düzeyinde,
        c) Diğer dört yıllık yükseköğretim mezunu olanlar için (A) düzeyinde Yabancı Dil
        Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak
        (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri"
        dikkate alınacaktır. Yabancı dil belgesinin sınava müracatların bitiş tarihi
        itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
        d) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaatları bizzat kendileri tarafından 12.09.2022-26.09.2022 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilmektedir. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecek.

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        Haberler Memur Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı! Dört gözle bekleniyordu! Başvurular ne zaman, şartları neler?
            SON DAKİKA