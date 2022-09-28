PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr DUYURULAR!

PMYO mülakat sonuçları hakkında aramalar akşam saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
PMYO mülakat sonuç tarihi henüz açıklanmış değil. Geçen yıl sonuçlar kasım ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Bu yılda gözler kasım ayına çevirlmiş durumda...
Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.
PMYO DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.