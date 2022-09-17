jandarma.gov.tr 7.500 jandarma alımı başvuru şartları neler? JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 |- JGK başvuru kılavuzu ve tarihi...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, lise, ön lisans ve lisansta KPSS puanının 50 ve üstü olması, 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi ana maddeler yer alıyor. Fiziki olarak ise en az 167 boy, en fazla da 210 cm boy, boy-kilo tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak gerekiyor.

Şartlar arasında verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,