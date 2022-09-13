Bursa Uludağ Üniversitesi 78 öğretim üyesi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 78 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi.

(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

(x) 3- Özgeçmiş

(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora , Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)

(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)

6- Sabıka Kaydı (1 adet)

(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (2 adet)

(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)

* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

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