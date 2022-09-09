2022 Türk Hava Yolları kabin memuru alımı başladı mı? THY Kabin memuru alımı başvuru şartları neler, kaç kişilik alım yapılacak?

Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.