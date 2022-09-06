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    • Memur
    • 06.09.2022 15:34
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    • 06.09.2022 15:34
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    İstanbul Atlas Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Atlas Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Atlas Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

    İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
    * Başvuru Dilekçesi
    * Başvuru Formu
    * YÖK Formatında Özgeçmiş
    * Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti
    * Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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