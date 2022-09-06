İSMEK KAYIT OL 2022! İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, hangi branşlar var? İSMEK başvuruları başladı mı?

"UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA YÜZDE 79 ARTIŞ"

Başvuruda bulunulan alanları ve programları değerlendiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, "İstanbul halkının ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her yıl eğitim programlarının çeşitliliği artırıyoruz. Enstitü İstanbul İSMEK'te, 2022-2023 eğitim dönemi boyunca; 245 MEB Programı, 446 Enstitü İstanbul İSMEK Programı ve 309'u atölye programı olmak üzere bin programda yüz yüze eğitim verecek. Yeni dönemde, eğitim programlarındaki çeşitliliği artıran Enstitü İstanbul İSMEK yüz yüze eğitim programlarında yüzde 50, uzaktan eğitim programlarında yüzde 79 oranında artış bulunuyor" dedi.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN DE VAR MESLEK EDİNMEK İSTEYEN DE

Enstitü İstanbul İSMEK'ten eğitim almak için ilk gün başvuru yapan İstanbulluların yüzde 50'sinin, meslek edinmek ya da mesleğinde ilerlemek amacında olduğuna dikkat çeken Akçabay, "Üretim yaparak gelir elde etmek isteyenleri de eklediğimizde yüzde 66 oranına ulaşıyoruz. Sanat, müzik gibi yeteneklerini geliştirmek isteyenler yüzde 26, sosyal çevre edinmek isteyenler ise başvuruların yüzde 8'ini oluşturuyor. Bu aynı zamanda; Enstitü İstanbul İSMEK olarak geçtiğimiz eğitim döneminde, içeriklerini ihtiyaçlar ve İstanbulluların talepleri doğrultusunda güncellediğimiz eğitimlere olan artan talepler, ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Ekonomik ve sosyal nedenlerle kişilerin kendilerini her alanda geliştirmek istemesi, iş arayan, iş değişikliği yapmak isteyen ya da kendine kattığı donanımlar sayesinde kazancını artırmak ya da yeni meslek edinmek isteyen pek çok İstanbullu Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitimlerine daha ilk günden büyük bir ilgi gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.