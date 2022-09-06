İSMEK KAYIT OL 2022! İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, hangi branşlar var? İSMEK başvuruları başladı mı?

İSMEK kurslarının başlama tarihi vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kayıt sürecine dahil olacak vatandaşlar, arama motorlarında İSMEK kursları hakkında gerekli detayları araştırmaya başladı. Peki, İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır, hangi branşlar var? İSMEK başvuruları başladı mı?
İSMEK KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İSMEK'in 2022-2023 eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Yeni dönemde, yüz yüze ve uzaktan toplam bin 300 eğitim verilecek. Meslek sahibi olmak ya da mesleki olarak kendilerini geliştirmek isteyenlere yönelik verilen eğitimlerde ders başlangıç tarihleri de belli oldu. Yıl boyunca eğitimlere kayıtlar devam ederken yüz yüze eğitimler, 19 Eylül'de başlayacak.
KADINLAR ÇOĞUNLUKTA
İSMEK'e bu yıl rekor başvuru gerçekleşti. 24 saatte, yüz yüze 79 bin 999, uzaktan eğitimlere 37 bin 789 olmak üzere toplam 117 bin 788 kişi başvuruda bulundu. Yüz yüze eğitime başvuranların yüzde 57'sini lisans ve lisansüstü mezunlar, yüzde 32'sini 20-30 yaş arası bireyler ve yüzde 85'ini kadınlar oluşturdu.