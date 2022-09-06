İŞKUR MEB TYP kura sonuçları 2022 isim listesi! MEB TYP kura çekimi sonuçlarına nereden bakılır? İl il TYP kura çekimi NİHAİ LİSTE!

İŞKUR TYP kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanları kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce aday kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...
İŞKUR TYP SONUÇLARI SORGULAMA
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.
Örneğin; Sinop Gerze'de kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.
KASTAMONU
Kastamonu merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 520 kişinin İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdamı için kuralar çekildi. Toplam 3 bin 337 kişinin müracaatta bulunduğu çekiliş, noter huzurunda yapıldı. Noter kurası Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir yoğunlukla gerçekleştirildi.
ADIYAMAN
Adıyaman merkez ve köylerinde bulunan okullarda görev yapacak 216 temizlik görevlisi kura ile belirlendi.
2022-2023 eğitim öğretim sezonunun 4,5 aylık bölümünde görev yapacak geçici temizlik personeli kura ile belirlendi. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Adıyaman merkezdeki okullar için 159 asil, 318 yedek, köylerdeki okullar için ise 57 asil, 171 yedek kura ile belirlendi. Adıyaman merkez ve köylerinde ki 216 kişilik kadro için 4 bin 98 kişi başvuruda bulundu.
MALATYA
Malatya'da okullarda çalıştırılacak temizlik personellerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.
12 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta ve liselerde eğitimin başlayacak olması nedeniyle eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde noter kurası çekilişi, asil ve yedek olarak Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.
Kura sonucuna göre Malatya'daki okullarda 774 kişi temizlik personeli olarak görevlendirilecek.