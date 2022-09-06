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    • Memur
    • 06.09.2022 10:55
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    • 06.09.2022 10:55
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    İŞKUR MEB TYP kura sonuçları 2022 isim listesi! MEB TYP kura çekimi sonuçlarına nereden bakılır? İl il TYP kura çekimi NİHAİ LİSTE!

    Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sona eriyor. İş arayanlar İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla iş ilanlarına başvurusunu yapıyor. Bu kapsamda bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. İş başvurusunu tamamlayan adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    İŞKUR MEB TYP kura sonuçları 2022 isim listesi!

    İŞKUR TYP kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanları kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce aday kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

    İŞKUR TYP SONUÇLARI SORGULAMA

    Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.

    Örneğin; Sinop Gerze'de kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

    KASTAMONU

    Kastamonu merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 520 kişinin İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdamı için kuralar çekildi. Toplam 3 bin 337 kişinin müracaatta bulunduğu çekiliş, noter huzurunda yapıldı. Noter kurası Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir yoğunlukla gerçekleştirildi.

    ADIYAMAN

    Adıyaman merkez ve köylerinde bulunan okullarda görev yapacak 216 temizlik görevlisi kura ile belirlendi.

    2022-2023 eğitim öğretim sezonunun 4,5 aylık bölümünde görev yapacak geçici temizlik personeli kura ile belirlendi. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Adıyaman merkezdeki okullar için 159 asil, 318 yedek, köylerdeki okullar için ise 57 asil, 171 yedek kura ile belirlendi. Adıyaman merkez ve köylerinde ki 216 kişilik kadro için 4 bin 98 kişi başvuruda bulundu.

    MALATYA

    Malatya'da okullarda çalıştırılacak temizlik personellerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

    12 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta ve liselerde eğitimin başlayacak olması nedeniyle eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde noter kurası çekilişi, asil ve yedek olarak Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

    Kura sonucuna göre Malatya'daki okullarda 774 kişi temizlik personeli olarak görevlendirilecek.

        ANTALYA'DA MÜLAKAT SINAVLARI

        Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde, Korkuteli genelindeki okullarda 9 ay boyunca temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişiye öğretmen evinde mülakat yapıldı.

        Öğretmen evinde, Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Yılmaz ile Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal'dan oluşan komisyonda, mülakata katılan 162 kişinin müracaatları değerlendirildi.

        TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

        İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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