99. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖGG SONUÇ EKRANI!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 99. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, 99. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı. Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 19-21 Eylül 2022 olacak.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.