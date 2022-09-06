6 Eylül özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı yayımlandı! En az 5.500 TL maaşla özel hastanelere başvuru ekranı

Hastane personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bildirimde mezuniyet koşulu olmadan, ilkokul , ortaokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından özel hastanelere personel alınacağına yer verildi.