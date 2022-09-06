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    • Memur
    • 06.09.2022 16:19
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    • 06.09.2022 17:15
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    6 Eylül özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı yayımlandı! En az 5.500 TL maaşla özel hastanelere başvuru ekranı

    Özel hastaneler için personel ve işçi alımı ilanları açıklandı. İlanlar İŞKUR'un resmi web sayfası üzerinden adaylara ulaşıyor. Özel hastanelere oluşturulan personel alımlarına baktığımızda alınacak personellerin işçi ve sağlık personeli kadrolarında istihdam edileceği görüldü. Hastanelerde çalışacak personeller asgari ücretten başlayarak maaş verileceği bildirildi.

    takvim.com.tr
    Özel hastanelere binlerce işçi ve personel alımı başladı! En az 5.500 TL maaşla...

    Hastane personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bildirimde mezuniyet koşulu olmadan, ilkokul , ortaokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından özel hastanelere personel alınacağına yer verildi.

    İŞKUR üzerinden özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı

    İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurulara baktığımızda özel hastane personel alımı oluşturulan kadrolara şu şekilde yer verildi:

    İŞKUR üzerinden özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı

        İŞKUR üzerinden özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı

        İŞKUR üzerinden özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı

        Özel hastanelere alım yapılacak kadrolar

        Hasta Danışmanı

        Temizlik Görevlisi

        Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

        Bilgi İşlem Destek Elemanı

        Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni

        Toplum Sağlığı Çalışanı

        Büro Memuru

        İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik ATT

        Hemşire

        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

        Telefon Santral Operatörü

        Aşçı Yardımcısı

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri(Tıbbi Sekreter)

        Teknisyen

        Beden İşçisi

        Mutfak Görevlisi

            Özel hastanelere başvuru şartları

            İlanın başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

            Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

            Yoğun çalışma temşosuna ayak uydurabilecek

            Ekip çalışması ve iş birliğine yatkın

            İletişim yeteneği kuvvetli

            İş takibi yüksek

            Değişen şartlara kolay bir şekilde uyum gösterebilecek

            Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da tecilli.
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            Haberler Memur 6 Eylül özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı yayımlandı! En az 5.500 TL maaşla özel hastanelere başvuru ekranı
                SON DAKİKA