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    • Memur
    • 05.09.2022 14:29
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    • 05.09.2022 14:29
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    Önce Almanya, şimdi de Hollanda vasıflı-vasıfsız işçi alıyor! 80 bin TL maaşla yüzlerce işçi alınacak! Hollanda işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Hollanda ülkesi pek çok meslek grubu amacıyla Türk personellerin işlevini gerçekleştirmesine onay vermektedir. Genel olarak Hollanda yabancı çalışanlarda en çok tercih edilenler arasında ticaret liste başı oluyor. Hollanda ülkesi ticaret platformu olabildiğince gelişim sağlamıştır. Hollanda Hükümeti yaşanan işçi sorunu nedeniyle; şoför, emniyet görevlisi ve bekçi gibi sektörlerde çalışacak 353 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı ve milyonlarca kişi, ilanın detaylarını incelemeye başladı.

    takvim.com.tr
    Hollanda vasıflı-vasıfsız 80 bin TL maaşla yüzlerce işçi alıyor!

    Hollanda çalışanlarına en düşük olarak 2000 Euro ödemesi yapmaktadır. Hollanda değişik meslek kümeleri amacıyla yabancı olarak çalışma olanağını sunmaktadır. Yurt dışında çalışmak isteyen gençler amacıyla Hollanda'da ekonomik olarak en uygun bir ülke oluyor. Genel olarak Hollanda'da Türkler doğrultusundan sık sık iş başvuruları sağlanır. Hollanda yoğun olarak belli başlı birkaç meslek kümelerinde personele gereksinim duyar. Bu meslek kümeleri ise ticaret, gemi, banka ya da deniz ürünleri platformları oluyor. Özelliklede Hollanda üklesinde gemi ticaretinin yoğun olması; ülkede her vakit amacıyla gemi personellerine gereksinim duyulmasını sağlar.

    Günümüzde Türk olarak Hollanda'da iş amacıyla başvurular meslek gruplarına göre değişmektedir. Hangi alanda iş müracaatı yapılacak ise o alandaki sitelere cv tipleri bırakılır.

    Hollanda'da Para Kazanmak Zor Mudur?

    Günümüzde para kazanma tekniği detaylı meslek gruplarına göre değişmektedir. Hollanda'da çalışma hayali kuranlar genel olarak Hollanda'da para kazanma yöntemlerini araştırırlar. Siz de Hollanda'da yaşamayı istiyorsanız, oradaki para kazanma fırsatlarına dair detaylı bir tetkik sürecinin içinde yer almalısınız.

    Hollanda'da çalışmak için gerekli belgeler neler?

    Hollanda Hükümeti, 353 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Avrupa'nın çoğu bölgesinde yaşanan işçi bulma problemleri sebebiyle işçi alımı yapacaklarını açıklayan Hükümet, konuya ilişkin detayları da paylaştı.

    Hollanda çalışma vizesi müracaat formu: Eksiksiz, doğru ve mavi tükenmez kalem ile doldurulması gerekir.

    Pasaport: Elde edilecek Hollanda çalışma vizesinin bitiş zamanından en az 3 ay sonrasına dek geçerliliği olan bir pasaport gerekir.

    Adli sicil kayıtları: Öncül sertifika şart.

        İş akdi: İşveren doğrultusundan tastikli ve imzalı iş sözleşmesi ya da akdi, işin tanımı, işin uygulanacağı yer gerekir.

        Diploma: Şayet üniversite ya da yüksek lisans eğitimi Hollanda'da tamamlanmışsa, bitirilen okuldan elde edilecek diploma ve eğitim belgeleri gerekir.

        Tecrübe-Deneyim: İş deneyimine sahip olunması halinde CV ve iş deneyimlerini kanıtlayan belgeler gerekmektedir.

        Hollanda çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

        Hollanda çalışma izni vizesi adına koşul olan belgelerin tamamlanarak igili noktalara götürülmesi gerekir.

        Hollanda vizesi resmi aracı kurumu olan VFS Global'den Hollanda MVV vize müracaat randevusu alınır.

        Randevu gününde dilenen evraklarla eş güdümlü alakalı aracı kuruma gidilir

        Biyometrik fotoğraf ve parmak izi istenilen bütün evraklarla eş güdümlü verilir.

        Başvuru sonucunun çıkması kısa ya da uzun süreler olabilmektedir.

        Hollanda işçi başvuru için alım yapılacak meslekler

        Temizlik personeli
        Şoför
        Bekçi
        Hizmet personeli
        Çöp toplama personeli
        Garson
        Güvenlik görevlisi
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        Haberler Memur Önce Almanya, şimdi de Hollanda vasıflı-vasıfsız işçi alıyor! 80 bin TL maaşla yüzlerce işçi alınacak! Hollanda işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
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