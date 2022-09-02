Hakim ve savcı alımı başvurularına ile ilgili araştırmalar arttı. Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak. Geç başvuru günü, 18 Ekim 2022 tarihi olarak belirlendi.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL'dir. Sınav ücreti, 4-12 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 697,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 930,00 TL'dir.