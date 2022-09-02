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    • Memur
    • 02.09.2022 11:39
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    • 02.09.2022 11:39
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    Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı mı?

    Hakim ve savcı alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 1500 hakim ve savcı alınacağı belirtildi. Peki, Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı mı?

    Hakim ve savcı alımı başvurularına ile ilgili araştırmalar arttı. Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!

    HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

    Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak. Geç başvuru günü, 18 Ekim 2022 tarihi olarak belirlendi.

    SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL'dir. Sınav ücreti, 4-12 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

    Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 697,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 930,00 TL'dir.

        HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

        Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

        c) Adlî yargı - Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

        ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

        d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

        e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,

        f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

        g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

        HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI TARİHLERİ

        Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

        2022-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45'te yapılacak.

        2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli YargıAvukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

        2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45'te yapılacak.

        HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NASIL OLACAK?

        Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:

        Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

        Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan,

        Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarî Yargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

        Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

        Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

        Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.

        Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

        İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

        İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7 soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

        Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.

        Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35'er soru bulunacak ve cevaplama süresi her bir test için 50'şer dakika olacaktır.

        Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

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        Haberler Memur Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı mı?
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