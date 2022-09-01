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    • Memur
    • 01.09.2022 12:50
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    • 01.09.2022 12:53
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    MEB e-Devlet ilkatama.meb.gov.tr 1 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik İL İL atama sonuçları İSİM İSİM LİSTE! 20 BİN sözleşmeli öğretmen atama SONUÇLARI!

    Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları tamamlandı. Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi. MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları bugün açıklanıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarına nasıl bakılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    20 BİN sözleşmeli öğretmen atama SONUÇLARI!

    Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 1 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. İşte merak edilenler!

    20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASI CANLI İZLEME EKRANI!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması canlı yayında yapıldı.

    Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.

    GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAKLAR?

    Başkan Erdoğan 20 bin sözleşmeli öğretmenin 12 Eylül'de göreve başlayacaklarını duyurdu.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

    Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

    En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SONA ERDİ!

    20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

    Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

        ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

        Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek.

        Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.

        Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
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        Haberler Memur MEB e-Devlet ilkatama.meb.gov.tr 1 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik İL İL atama sonuçları İSİM İSİM LİSTE! 20 BİN sözleşmeli öğretmen atama SONUÇLARI!
            SON DAKİKA