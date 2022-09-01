MEB e-Devlet ilkatama.meb.gov.tr 1 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik İL İL atama sonuçları İSİM İSİM LİSTE! 20 BİN sözleşmeli öğretmen atama SONUÇLARI!

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 1 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. İşte merak edilenler!
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASI CANLI İZLEME EKRANI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması canlı yayında yapıldı.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.
GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAKLAR?
Başkan Erdoğan 20 bin sözleşmeli öğretmenin 12 Eylül'de göreve başlayacaklarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.
Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SONA ERDİ!
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.
Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.