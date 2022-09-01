ilkatama.meb.gov.tr 1 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik İL İL atama sonuçları: MEB e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen atama yerleri-isim listesi (personel.meb.gov.tr)

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 1 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. İşte merak edilenler!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SONA ERDİ!
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.
Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu.
MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.