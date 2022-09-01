Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 01.09.2022 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2022 08:52
    ABONE OL

    ilkatama.meb.gov.tr 1 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik İL İL atama sonuçları: MEB e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen atama yerleri-isim listesi (personel.meb.gov.tr)

    Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları tamamlandı. Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi. MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. MEB'den açıklama gelip gelmediği merak edildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    ilkatama.meb.gov.tr 1 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik İL İL atama sonuçları

    Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 1 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. İşte merak edilenler!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SONA ERDİ!

    20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

    Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

    2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu.

    MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

        ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

        Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek.

        Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.

        Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milletin Evi’nde 100’üncü yıla yakışır kutlama
        Haberler Memur ilkatama.meb.gov.tr 1 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik İL İL atama sonuçları: MEB e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen atama yerleri-isim listesi (personel.meb.gov.tr)
            SON DAKİKA