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    • Memur
    • 01.09.2022 15:47
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    • 01.09.2022 15:47
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    En az ilköğretim mezunu hastane personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR hastane işçi alım kadroları

    Hastanelere İŞKUR kurumu üzerinden memur personel alımları yapılıyor. Pek çok sayıda kadro türünde oluşturulan eleman alım ilanlarında yer alan kadrolar, müracaat koşulları ilanlara İŞKUR üzerinden nasıl müracaat yapılacağını sizlerle paylaşıyoruz. Hastane çatısı altında çalışacak olan elemanların sağlamaları gereken birinci şart alım işleminin gerçekleşeceği kadronun mesleki niteliklerini sağlayabilmeleridir. İşte İŞKUR hastane işçi alım kadroları...

    takvim.com.tr
    En az ilköğretim mezunu hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

    Sağlık kuruluşlarına İŞKUR platformu üzerinden en az ilkokul mezunu işçi ile en az lise düzeyinde memur alımı yapılıyor. Kabul kayıt görevlisi, danışman, temizlik personeli, hasta bakım personeli alanlarındaki kadrolara alımlara dair kontenjan detayları ve başvurularına nasıl uygulanacağını haberimizde sizlere aktarıyoruz. Hastane çatısı altında çalışacak olan elemanların sağlamaları gereken ilk kalite alım işleminin uygulanacağı kadro türünün mesleki kalitesini sağlamaktadır.

    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı

    Hastane çatısı altında çalışacak olan elemanların sağlamaları gereken birinci şart alım işleminin gerçekleşeceği kadronun mesleki niteliklerini sağlayabilmeleridir. Hem de birtakım alanlar bağlamında öğrenim koşulu şartı belirtilirken, birtakım alanlar amacıyla ise öğrenim şartı belirtilmiyor. Dolayısıyla kadrodan kadroya bu hal değişkenlik gösteriyor. İŞKUR üzerinden vatandaşlar müracaat şartlarına sahip oldukları taktirde müracaat işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvurular İŞKUR şubelerinden yapılıyor.

    Aynı vakitte vatandaşlardan tecrübe koşulu ve yaş koşulu gibi kriterlerde isteniyor. Bir başka mühim husus ise emniyet soruşturmasıdır. Kişilerin sicilinin temiz olması olabildiğince mühim bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

        Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları

        İŞKUR üzerinden yayılan ilanlara müracaat gerçekleştirmek amacıyla bireylerin alttaki ilkeleri yerine getirmeleri gerekiyor;

        - T.C. vatandaşı olmak,

        - Sağlık kurumunda işlevini gerçekleştirmesine engel olacak bir sıhhat problemine sahip olmamak,

        - Full time çalışabilme koşuluna ayak uydurabilmek,

        - Kadronun ilanda belirtmiş bulunduğu mezuniyet koşuluna sahip olmak,

        - Kadronun tespit ettiği özel şartlara sahip olmak

        Kişilerin yukarıdaki kriterleri kesinlikle taşımaları gerekiyor. Aksi halde müracaat işlemlerinde bulunamazlar.

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