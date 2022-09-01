Ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atama sonrası istenen belgeler neler? 2022-23 Göreve başlama işlemleri!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONRASI İSTENEN BELGELER

Bu sene sözleşmeli öğretmenlik ataması sonrası istenen belgeler hakkında duyuru yayımlanmadı. Ancak Ocak ayında yapılan atamada aşağıdaki belgeler istenmişti;

1- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) aslı ve bir adet fotokopisi,

2-Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen /beyan edilen atamaya esas olan;

a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi. ( Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı örneği olmadan sadece e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi ile göreve başlama yapılmayacaktır.)

b)Varsa pedagojik formasyon belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

c)Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

3- Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)