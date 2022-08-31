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    • Memur
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    • 01.09.2022 08:58
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    20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları saat kaçta? 20 bin sözleşmeli öğretmen ATAMA SONUÇ EKRANI! MEB ATAMA TAKVİMİ 2022!

    20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 31 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    20 bin sözleşmeli öğretmen ATAMA SONUÇ EKRANI! 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB ATAMA TAKVİMİ 2022!

    20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında sona erdi. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

        ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

        2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

        4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

        6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

        8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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        Haberler Memur 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları saat kaçta? 20 bin sözleşmeli öğretmen ATAMA SONUÇ EKRANI! MEB ATAMA TAKVİMİ 2022!
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