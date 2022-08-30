Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel ataması hangi tarihte yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KADRO DAĞILI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

20 BİN ATAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Mart ayında Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yer alan kararla 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.