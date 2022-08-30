Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 30.08.2022 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2022 13:28
    ABONE OL

    MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik temizlikçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

    MEB TYP sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Okulların açılmasına az bir süre kala TYP başvuruları merak ediliyor. Son olarak Yalova İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 4,5 ay süreli, 230 kişilik İşkur Toplum Yararına Program kapsamında Temizlik Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi. 28 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından TYP kura tarihi merak ediliyor. Peki, MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik temizlikçi alımı kurası ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB TYP sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik TYP kapsamında temizlik görevlisi alınacağını duyurmuştu. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki, TYP Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik temizlikçi alımı kurası ne zaman? İşte detaylar...

    MEB TYP KURASI NE ZAMAN?

    YALOVA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yazılı açıklama yapıldı.

    İşte o duyuru;

    Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 4,5 ay süreli, 230 kişilik İşkur Toplum Yararına Program kapsamında Temizlik Görevlisi alınacaktır. Başvurular 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında ALO 170, e-Devlet veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecektir.

    Programa 27.09.2007 tarihinden itibaren TYP'den, toplamda 9 ay ve üzeri yararlanan kişiler başvuru yapamayacaktır.

    KURA SONUÇLARI...

    Kura çekimi 31.08.2022 Çarşamba günü 14.30' dan itibaren Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

        İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Eylül ayı öncesinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.

        İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Kuruma kayıtlı olmak,

        18 yaşını tamamlamış olmak,

        31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

        Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

        Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

        TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

        İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Zafer sarhoşluğu yaşayan muhaliflere tokat gibi anket
        Haberler Memur MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik temizlikçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
            SON DAKİKA