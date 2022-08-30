MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik temizlikçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

MEB TYP sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik TYP kapsamında temizlik görevlisi alınacağını duyurmuştu. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki, TYP Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik temizlikçi alımı kurası ne zaman? İşte detaylar...
MEB TYP KURASI NE ZAMAN?
YALOVA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yazılı açıklama yapıldı.
İşte o duyuru;
Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 4,5 ay süreli, 230 kişilik İşkur Toplum Yararına Program kapsamında Temizlik Görevlisi alınacaktır. Başvurular 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında ALO 170, e-Devlet veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecektir.
Programa 27.09.2007 tarihinden itibaren TYP'den, toplamda 9 ay ve üzeri yararlanan kişiler başvuru yapamayacaktır.
KURA SONUÇLARI...
Kura çekimi 31.08.2022 Çarşamba günü 14.30' dan itibaren Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.