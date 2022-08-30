Haberler geliyor! Gözler oradaydı! PTT personel alımı tarihleri 2022: PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak?

3 senedir beklenen PTT ilanı bir şekilde yayınlanmamıştı. Resmi bir açıklama gelmese de 15 bin kişilik işçi alımı kadroları şu şekilde olması beklenmektedir. Gişe memuru, Mühendis, Dağıtım elemanı, Avukat, Mimar, Tekniker… Bu kadrolara ise kaç kişilik alım uygulanacağı şimdilik belirtilmemiştir. Fakat uzmanlara göre 5 bin kişilik gişe memuru açıklığının bulunduğu dile getirilmiştir. Hem de 2 bin kişilik dağıtım elemanına gereksinim bulunduğu söylenmektedir. Yapılacak olan bu alımın kadro sayıları PTT resmi internet sitesinden yayınlanacaktır.
PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak?
PTT personel alımına dair şimdilik net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına dair açıklama geldiği zaman haberimizde yer alacaktır.
PTT personel alımı formu
PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi internet sitesi üzerinden iş müracaat formunu doldurabilirler. Formu dolduran vatandaşlar mülakatın sonrasında sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların neticeleri göz önünde bulundurularak iş müracaatları onaylanabilir.