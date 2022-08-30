Haberler geliyor! Gözler oradaydı! PTT personel alımı tarihleri 2022: PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak?

3 senedir beklenen PTT ilanı bir şekilde yayınlanmamıştı. Resmi bir açıklama gelmese de 15 bin kişilik işçi alımı kadroları şu şekilde olması beklenmektedir. Gişe memuru, Mühendis, Dağıtım elemanı, Avukat, Mimar, Tekniker… Bu kadrolara ise kaç kişilik alım uygulanacağı şimdilik belirtilmemiştir. Fakat uzmanlara göre 5 bin kişilik gişe memuru açıklığının bulunduğu dile getirilmiştir. Hem de 2 bin kişilik dağıtım elemanına gereksinim bulunduğu söylenmektedir. Yapılacak olan bu alımın kadro sayıları PTT resmi internet sitesinden yayınlanacaktır.