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    • Memur
    • 30.08.2022 14:16
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    • 30.08.2022 14:16
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    Haberler geliyor! Gözler oradaydı! PTT personel alımı tarihleri 2022: PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak?

    Yaklaşık olarak 15 bin bireyin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İstihdam alanlarının ise çoğunluklu olarak gişe ön memuru ve dağıtım personel olması bekleniyor. PTT personel alımı ile ilgili duyurular araştırılıyor. Kamuda çalışmak isteyen binlerce birey doğrultusundan merak edilen PTT işçi alımı müracaat şartları ve yazılı sınavı soru dağılımı netlik kazandı. Peki, PTT personel alımı ne vakit başlıyor, kimler müracaat yapabilir? İşte Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

    takvim.com.tr
    Haberler geliyor! PTT personel alımı tarihleri 2022: PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak?

    3 senedir beklenen PTT ilanı bir şekilde yayınlanmamıştı. Resmi bir açıklama gelmese de 15 bin kişilik işçi alımı kadroları şu şekilde olması beklenmektedir. Gişe memuru, Mühendis, Dağıtım elemanı, Avukat, Mimar, Tekniker… Bu kadrolara ise kaç kişilik alım uygulanacağı şimdilik belirtilmemiştir. Fakat uzmanlara göre 5 bin kişilik gişe memuru açıklığının bulunduğu dile getirilmiştir. Hem de 2 bin kişilik dağıtım elemanına gereksinim bulunduğu söylenmektedir. Yapılacak olan bu alımın kadro sayıları PTT resmi internet sitesinden yayınlanacaktır.

    PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak?

    PTT personel alımına dair şimdilik net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına dair açıklama geldiği zaman haberimizde yer alacaktır.

    PTT personel alımı formu

    PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi internet sitesi üzerinden iş müracaat formunu doldurabilirler. Formu dolduran vatandaşlar mülakatın sonrasında sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların neticeleri göz önünde bulundurularak iş müracaatları onaylanabilir.

        Açık olan bütün pozisyonlar ve lüzum görülen bütün departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı tarafında duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı vakitte öğrenciler amacıyla staj olanağı yayınlayan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

        PTT Memur Alımı Şartları Nedir?

        PTT işçi alımı haberleri vatandaşlar doğrultusundan okunduktan sonra çoğu vatandaş şartları merak etmeye başladı. PTT Memur olma şartları şu şekildedir: T.C. vatandaşı olmak, Askerliği yapmış olmak, Kamu haklarından yasaklı olmamak, Başvuru ardından yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavda başarılı olmak. Hem de 18 yaşından ufak 35 yaşından büyük olmamak ve herhangi bir kurum doğrultusundan disiplin cezası almayıp hüküm giymemiş olmak, emekli olmayıp emniyet soruşturmasından başarılı bir şekilde geçmiş olmak müracaat şartları arasında yer almaktadır.

        PTT Memur Alımında YDS Puanı Kaç Olması Gerekiyor?

        Genel şartları gerçekleştiren vatandaşlar, başvurduğu kadroya göre YDS baraj puanını da geçmesi gerekmektedir. ÖSYM doğrultusundan her sene yapılan YDS sınavından; mühendis, avukat ve mimar kadroları amacıyla en az 60 puana sahip olunması gerekmektedir.

            Uzman yardımcılığı kadrosu amacıyla ise istenilen YDS puanı 70 olarak belirlenmiştir. Gişe ve büro memuru ve dağıtım personeli kadroları için ise herhangi bir puan şartı yoktur. Bu kadrolar için sadece B sınıfı ehliyet belgesi ve dört yıllık fakülte mezunu olması istenilmektedir.
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            Haberler Memur Haberler geliyor! Gözler oradaydı! PTT personel alımı tarihleri 2022: PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak?
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