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    • Memur
    • 29.08.2022 15:01
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    • 29.08.2022 15:01
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    Ücretli öğretmen maaşları kaç TL ? e-Devlet Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları SORGULAMA!

    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. E-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını sorguluyor. Atama hakkı kazanan öğretmenler Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumlarında ücretli olarak istihdam edilecek. Peki, Ücretli öğretmen maaşları kaç TL oldu 2022? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e-Devlet Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları SORGULAMA!

    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. E-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını sorguluyor. Atama hakkı kazanan öğretmenler Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumlarında ücretli olarak istihdam edilecek. Peki, Ücretli öğretmen maaşları kaç TL oldu 2022? İşte tüm merak edilenler!

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

    2022-2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

    Ücretli Öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri gerekiyor.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

        Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

        Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

        Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

        "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır."
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        Haberler Memur Ücretli öğretmen maaşları kaç TL ? e-Devlet Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları SORGULAMA!
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