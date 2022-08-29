Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel ataması hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler!
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilikin açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" ifadelerini kullandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Twitter hesabı üzeriinden son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi.
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."