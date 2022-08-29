PMYO ÖN başvuru sonuçları sorgulama pa.edu.tr'de! PA fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi...

PMYO başvuruları tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Adaylar bazı konular hakkında detayları merak etmeye başladı. Peki, PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? PMYO 2022 fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar
POLİS AKADEMİSİ'NE KAÇ BİN ÖĞRENCİ ALINACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atama işlemleri tamamlanacak.
PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
05 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan ön başvuruların sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.
Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
PMYO BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.