MEB'in ihtiyaçları doğrultusunda okullarda istihdam edilecek personeller için araştırmalar hız kazandı. Peki, okullara temizlik personeli alımı için İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru detayları.
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak personellere ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında Eylül ayı ile birlikte gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.