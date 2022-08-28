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    • 28.08.2022 14:02
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    • 28.08.2022 14:02
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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel ataması hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına dair detaylar merak ediliyor. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde 85 bin yardımcı personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel ataması hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel ataması hangi tarihte yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel ataması hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler!

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilikin açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" ifadelerini kullandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

    BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Twitter hesabı üzeriinden son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi.

    Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

        "85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı persone alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan, ''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.'' açıklamasında bulundu.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KADRO DAĞILI AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        20 BİN ATAMA KARARI ÇIKMIŞTI

        Mart ayında Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yer alan kararla 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
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