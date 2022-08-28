İŞKUR Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli işçi kura çekimi başladı mı? Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları açıklandı mı 2022?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımına dair detaylar merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacağını duyurmuştu. Başvurular 19 Ağustos tarihinde sona erdi. Şimdi adaylar kura çekimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları açıklandı mı 2022? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli işçi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
BAKAN KOCA'DAN ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos 2022 tarihine kadar http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlan edilen engelli sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.