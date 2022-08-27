Okulların açılmasına bir ay kala "Toplum Yararına Programı (TYP) başvuruları ne zaman?" sorusu hız kazandı. Peki, İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? Okullara temizlik personel alımı başvuru şartları neler? işte tüm emrak edilenler...
TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıllarda 13000 personel alımında bulunan İŞKUR TYP Bu yıl 20000 güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapacağını ilan etti 20000 personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Toplum Yararına Programlar TYP başvuruları Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.