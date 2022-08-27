İŞKUR GSB personel alımı kura çekimi ne zaman? GSB personel alımı 2022 sonuçları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) listesinde yer alan adaylar için düzenlenecek kura çekimi sonucu merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi tarihi yaklaştıkça "GSB personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirildi.
GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.