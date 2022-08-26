Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2022-23 Ücretli öğretmen maaşları ne kadar oldu, ders saati ücreti kaç TL?

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2022 – 2023 ücretli öğretmenlik başvuru dönemi için öğretmen adayları araştırma yapmaya başladı. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapılabilecek. Adaylar görevlendirildiği takdirde mezuniyet belgelerini ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi gerekiyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ücretli Öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması gerekmektedir.
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, "2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 19.07.2022 tarihinde başlayacaktır. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.
22.08.2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir" açıklamalarına yer verildi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularını kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri'ne yapacak ya da online olarak e-Devlet üzerinden tamamlayacak. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.
4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.
5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.
6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.