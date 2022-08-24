İl dışı atama kontenjanları merak ediliyor. MEBBİS il dışı tayin atama başvurusu nasıl yapılır? Bulundukları ilden farklı bir ile atanmak isteyen öğretmenler il dışı atama başvurusu yapıyor. Peki, il dışı atama kontenjanları nasıl? İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ
Öğretmen il dışı atama başvuru tarihleri: 25 Temmuz- 29 Temmuz (Saat 16.00)
Atamalar: 1 Ağustos 2022
İlişik kesme: 2 Ağustos 2022 itibarıyla
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır