Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan 1017 kişilik personel alımı için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler kura sonuçlarına çevrilmiş durumda. 12 Ağustos itibarıyla sona eren başvuruların ardından GSB işçi alımı sonuçları ve kura tarihi merakla araştırılıyor. Peki, GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 1017 işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirildi.
GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.