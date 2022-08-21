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    • Memur
    • 21.08.2022 08:01
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    • 21.08.2022 08:01
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    Okullara temizlik personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP personel alımı ne zaman?

    İŞKUR TYP başvuruları, 2022-2023 eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala merak edilenler arasında yer alıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? Okullara temizlik personel alımı başvuru şartları neler?

    Okulların açılmasına bir ay kala "Toplum Yararına Programı (TYP) başvuruları ne zaman?" sorusu hız kazandı. Peki, İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? Okullara temizlik personel alımı başvuru şartları neler? işte tüm emrak edilenler...

    TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz yıllarda 13000 personel alımında bulunan İŞKUR TYP Bu yıl 20000 güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapacağını ilan etti 20000 personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Toplum Yararına Programlar TYP başvuruları Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak.

    TYP BAŞVURU EKRANI

    TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?


    İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

        KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

        Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
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        Haberler Memur Okullara temizlik personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP personel alımı ne zaman?
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