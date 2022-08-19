PMYO ÖN başvuru sonuçları sorgulama pa.edu.tr'de! PA fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi...

PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

05 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan ön başvuruların sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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PMYO BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.