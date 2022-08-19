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    • Memur
    • 19.08.2022 10:05
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    • 19.08.2022 10:05
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    mebbis.meb.gov.tr İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2022: Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama tayin kontenjanları!

    İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS il dışı atama kontenjanları nelerdir? Görev yaptıkları ilden başka bir ile tayin olmak isteyen öğretmenlerin başvuracağı il dışı atamalar başlıyor. İllere göre kontenjan listesinin yayımlanıp yayımlanmadığı merak edildi. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılabiliyor. Peki, Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? 2022 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama tayin kontenjanları nasıl? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    mebbis.meb.gov.tr İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2022!

    İl dışı atama kontenjanları merak ediliyor. MEBBİS il dışı tayin atama başvurusu nasıl yapılır? Bulundukları ilden farklı bir ile atanmak isteyen öğretmenler il dışı atama başvurusu yapıyor. Peki, il dışı atama kontenjanları nasıl? İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ

    Öğretmen il dışı atama başvuru tarihleri: 25 Temmuz- 29 Temmuz (Saat 16.00)

    Atamalar: 1 Ağustos 2022

    İlişik kesme: 2 Ağustos 2022 itibarıyla

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
    2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
    3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

        Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

        20 İL LİSTESİ

        1 İstanbul
        2 Adıyaman
        3 Ağrı
        4 Ardahan
        5 Batman
        6 Bingöl
        7 Bitlis
        8 Diyarbakır
        9 Erzincan
        10 Erzurum
        11 Gaziantep
        12 Hakkari
        13 Iğdır
        14 Kars
        15 Mardin
        16 Muş
        17 Siirt
        18 Şırnak
        19 Şanlıurfa
        20 Van
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        Haberler Memur mebbis.meb.gov.tr İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2022: Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama tayin kontenjanları!
            SON DAKİKA