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    • Memur
    • 18.08.2022 11:14
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    • 18.08.2022 11:14
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    Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

    Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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