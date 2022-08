BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATI NE ZAMAN? 2022 1. dönem Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nerede, nasıl yapılıyor? 10 katı kuralı nedir?

SPOR MÜLAKATI NE ZAMAN? FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI...

Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

10 KATI KURALI NEDİR?

Bekçilik yazılı sınavında sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanacak ve Kontenjanın 10 katı aday sınava devam edebilecek.

Her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Parkuru Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

Ör: İstanbul'da 750 bekçi alımı yapılacak yazılı sınavda ilk 7500 e giren adaylar sınava devam edip bekçi fiziki yeterlilik parkuruna katılım sağlayabilecekler.

Daha önceki alımlarda taban puan olan 50 puanı geçen adayların tamamı bir sonraki aşamalar olan parkur ve mülakat aşamasına katılabiliyordu.

Şu an ki sistemde yazılı sınav sonucunda oluşan puan en yüksekten başlanarak sıralanıp her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacak.

Ör: İstanbul 700 bekçi alımı yapılacak, Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavına Girmeye 7.000 aday Hak Kazanacak.