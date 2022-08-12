MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.