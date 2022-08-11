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    • Memur
    • 11.08.2022 11:21
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    • 11.08.2022 11:21
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    Kocaeli Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi 21 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Kocaeli Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

    Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesi"nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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