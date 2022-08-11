MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Son zamanlarda açıklanan yeni zamlarla birlikte bir çok meslek grubuna zam yapıldı. Bunlar içerisinde en çok Merak edilenlerden birisi de Temizlik Görevlisi maaşları oldu.

Geçtiğimiz yıla göre maaşlarda %41,69 oranında zam yapılması ile birlikte kamuda hizmet veren ve 5 bin TL civarında olan temizlik görevlisi maaşları 2022 temmuz ayı ile birlikte 8.500 TL civarında oldu.